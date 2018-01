Corinthians quer Juninho Fonseca A diretoria do Corinthians pretende apresentar uma solução caseira para contornar a crise aberta no clube com o surpreendente pedido de demissão do técnico Junior, feito na noite de ontem. O presidente Alberto Dualib e o vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini e o diretor-técnico Roberto Rivellino, vão tentar, logo mais à tarde, convencer o técnico Juninho Fonseca - que dirige a equipe de Juniores - a aceitar um mandato tampão e comandar a equipe até o final do Campeonato Brasileiro, em dezembro. A idéia é a seguinte: entregar o time temporariamente a Juninho Fonseca - um técnico que conhece bem o clube - e ganhar tempo para negociar a volta de Oswaldo de Oliveira, que assumiria a equipe a partir de janeiro de 2004. Oswaldo, que no domingo deixou o Flamengo, teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians. Foi campeão brasileiro em 99 e campeão mundial da Fifa no ano seguinte. A reunião com Juninho Fonseca está marcada para as 16 horas.