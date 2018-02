Corinthians quer mais um para coleção A final do Campeonato Paulista com o São Paulo é a quarta decisão em menos de um ano que o Corinthians disputa. Mais: de 1997 para cá, o time foi campeão pelo menos uma vez por ano. Dirigentes e jogadores não conseguem esconder: o fato de a equipe ser colecionadora de títulos abala a estrutura emocional dos adversários. O zagueiro Fábio Luciano, capitão do time, admite: ?Não dá para negar. Os times que decidem contra nós entram em campo com muito respeito. E o São Paulo não deve ser diferente. Quando o jogo começar, certamente eles vão se lembrar que perderam para nós o Rio-São Paulo do ano passado.? Leia mais no Jornal da Tarde