Corinthians quer mostrar sua força O Corinthians enfrenta nesta quarta-feira o Internacional com dois objetivos: manter a liderança do Brasileiro (lidera com 34 pontos) e tentar mostrar que não é tão dependente do argentino Tevez, seu principal jogador, que não atua em Porto Alegre por causa da expulsão na derrota por 2 a 0 para o São Caetano. Para alcançar as duas metas, o técnico Márcio Bittencourt optou por deixar de lado temporariamente o estilo ?fogoso? do time. No Beira-Rio, o Corinthians vai explorar os contra-ataques, na partida que começa às 21h45. O motivo da troca é simples: o Internacional, 8.º com 30 pontos, perdeu os três últimos jogos que fez em casa (não vence há quatro partidas) e, com certeza, a torcida irá pressionar o time. ?Quando joga em casa, o Inter ou joga muito bem e ganha fácil ou se complica. Eu montarei o time para atrapalhar o Inter da melhor maneira que puder?, disse Márcio. Carlos Alberto terá nova chance, após longo afastamento. ?Quero mostrar por que fui contratado.? Ele deve jogar um pouco mais adiantado, com Roger sendo o responsável pela articulação das jogadas. No entanto, como Rosinei é dúvida, por causa de uma virose, há a possibilidade de Carlos Alberto entrar no meio-campo e Bobô ser escalado no ataque, fazendo dupla com Jô. Na defesa, Marinho ocupa a posição de Sebá, que também cumpre suspensão. TEVEZ - A defesa do Corinthians já definiu o que fará caso o argentino seja condenado a até um ano de suspensão por agressão verbal ao juiz Anselmo da Costa. O advogado João Zanforlim alegará ?erro de denúncia? se Tevez for citado no artigo 188 do CBJD, que prevê pena de 30 a 180 dias, passível de duplicação. ?Isso é um absurdo?, disse Zanforlim. Ele até admite que a ofensa leve a uma punição com base no artigo 252, que estabelece suspensão de duas a seus partidas. KIA REBATE - Kia Joorabchian permanece fora do Brasil, mas nesta terça-feira respondeu a algumas críticas que lhe estão sendo feitas por conselheiros do Corinthians. Ele negou, por exemplo, ter dito que no clube muita gente quer comissão sobre os negócios. ?Não me referi a nenhum time brasileiro em particular e sim ao futebol como negócio global?, disse.