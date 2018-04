Corinthians quer o penta da Copa SP Com o reforço de jogadores do Corinthians B, que conquistou no ano passado, o Campeonato Paulista da Série B-3, o time do Parque São Jorge estréia na Copa São Paulo de Juniores diante do Bangu, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, sonhando em ganhar pela quinta vez a competição. O Corinthians foi campeão em 1969, 70, 95 e 99. O técnico Paulão (Paulo Evaristo Cristovani) poderá contar com o meia Luciano Bebê, o atacante Titi, e o lateral-direito Júlio César, que foram destaques da B3. "Temos uma equipe homogênea e a entrada desses três jogadores, que são experientes em competições da categoria, poderá dar ao time mais poder de competição, para obter a classificação. "Não será fácil, porque só um time do grupo passa para a primeira fase", disse o treinador. Além do Bangu, o Corinthians disputa a vaga com Santo André e São Geraldo do Rio Grande do Norte. Mas Paulão se considera também um treinador habituado em competições dessa categoria. Esta será sua quarta Taça São Paulo de Juniores. Antes, havia disputado com o Santo André, em 1992, Nacional, 94, e Juventus em 97. Posteriormente, trabalhou no Flamengo de Guarulhos, Flamengo do Piauí, Paraguaçuense, e Osasco. Para a diretoria do Corinthians, o sucesso da equipe na Taça São Paulo de Juniores poderá render "frutos´ para o time principal. Sem verba para o clube fazer investimentos milionários em reforços, o técnico Carlos Alberto Parreira deverá aproveitar jogadores das categorias de baixo durante a temporada. Do time que conquistou a última Taça São Paulo, em 1999, todos chegaram à equipe principal do Corinthians, e dois deles, Edu e Ewerthon, deram muito lucro para o clube ao serem negociados para o exterior. Outros como Gil e Kléber são titulares. A equipe campeã era esta: Renato; Índio, Marcelo, Anderson e Kléber; Rodrigo Pontes, Edu, Andrezinho e Gil; Ewerthon e Fernando Baiano.