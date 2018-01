Corinthians quer o ?time ideal? na 5ª A partida contra o Rio Branco, quinta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, poderá ser a primeira do Corinthians na temporada com todos os ?galácticos? do Parque São Jorge ? fazem parte desse grupo todas as contratações do clube no ano. Exceto pelo zagueiro Anderson, que não volta a tempo da partida da Seleção Brasileira em Honk Kong, o técnico Tite terá todos os atletas à disposição. A cara nova mais garantida é a de Marinho, ex-Atlético-PR. O becão, um quilo abaixo do seu peso ideal ? está com 89 ?, herdará a vaga de Anderson e deverá atuar mais pela direira, sua posição original. ?Estou bem melhor fisicamente e acredito que posso render mais em campo, mesmo embora não tenha atuado muito. Sei que uma coisa é treinar e outra e jogar. Mas estou preparado, caso o treinadot Tite me coloque?, disse o jogador. A dúvida de Marinho procede. Segundo ele, Tite ainda não deixou evidente sua disposição de atuar com três ou dois zagueiros. Supõe-se que o Corinthians mantenha o esquem 3-5-2, mas com Anderson, Sebá e Marinho. Neste caso, Betão e Wendel perderiam a posição. A comissão técnica corintiana vive a expectativa da regularização do argentino Sebá. As informações do Parque São Jorge dão conta de que o atleta já recebeu a liberação do News Old Boys. Ocorre que o Corinthians desconfia que a CBF não abre mais esta semana, voltando a funcionar somente na próxima segunda-feira. Eles emendariam o feriado de Carnaval. Se isso acontecer, Sebá não terá condições sequer de atuar diante do Santos, no clássico do próximo domingo. O Corinthians espera estar errado. Ele precisa da autorização da CBF para que o argentino faça sua estréia contra o Rio Branco. Não existe prazo mínimo para que Sebá tenha sua situação regularizada na Federação Paulista de Futebol. ?Se a liberação chegar horas antes do jogo de quinta, ele vai para a partida no Pacaembu?, informou a comissão técnica do Corinthians. O outro reforço é prata da casa. O atacante Gil, que sentiu contratura muscular na perna no jogo contra o América, na estréia de Carlitos Tevez, passa por avaliação médica e física e tem chances de recuperar seu espaço no time. Jô tem jogado em seu lugar. Marcelo Mattos também está totalmente recuperado e à disposição do treinador. Completam a força máxima do Corinthians na quinta-feira os jogadores que realmente provocaram o apelido de galácticos, Tevez e Carlos Alberto. O argentino, aliás, levou nesta segunda-feira parte de sua família ao treino do Corinthians no Parque. Havia seis adultos e quatro crianças, alguns vestidos com as cores do Boca Juniors, seu ex- clube.