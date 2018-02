Corinthians quer o volante Fabiano e o lateral André Santos

A diretoria do Corinthians continua em busca de reforços para a disputa do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Brasileirão da Série B. Nesta quinta-feira, o presidente Andrés Sanchez revelou que o clube está atrás do volante Fabiano, que atualmente está no futebol mexicano (no Necaxa). Veja também: Presidente do Corinthians dá ultimato a agentes de Felipe Corinthians disputará oito jogos no Estádio do Morumbi Técnico Mano Menezes não quer Vampeta para 2008 O jogador, genro de Vanderlei Luxemburgo, está com 29 anos. Ele viria para o meio-campo, setor que o técnico Mano Menezes quer ver reforçado. Além do volante, o clube está atrás de um meia criativo. O volante Andrade, do Vasco, também foi procurado. Mas o clube carioca não quis liberar o atleta. Outro nome que pode pintar no Parque São Jorge é o do lateral-esquerdo André Santos, do Figueirense. O atleta, de 24 anos, foi um dos destaques da equipe catarinense no Campeonato Brasileiro. Apesar do interesse, André Santos não era a primeira opção para o setor. O clube tentou contratar o lateral Leonardo, da Portuguesa e da seleção brasileira olímpica, mas o jogador tem uma proposta de US$ 2 milhões (cerca de R$ 3,6 milhões) do exterior - o Corinthians ofereceu metade do valor. Até o momento, o Corinthians já trouxe sete reforços para 2008: Herrera, Acosta, Rafinha, Lima, Chicão, Valença e Cristian Suárez.