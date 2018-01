Corinthians quer pelo menos 2 reforços ?O torcedor pode ficar tranqüilo. O Corinthians terá pelo menos dois reforços de nível de seleção para o ano que vem?. A garantia foi dada nesta terça-feira pelo vice-presidente de futebol do clube, Andrés Sanchez em entrevista à Rádio Jovem Pan. Segundo ele, o clube não tem tanta pressa para definir os reforços, porque já tem uma base montada no ano passado. ?Nós teremos as voltas de Mascherano, Roger e Sebá e a base do time foi mantida. Essa é a vantagem que o Corinthians tem relação, por exemplo, a Santos e Palmeiras, que estão montando grandes times, mas que ainda vão precisar de tempo para se acertar?, avalia. Sanchez diz que as negociações ainda não sairam porque muitos dos jogadores estão esperando esgotar as possibilidades de acerto com algum clube europeu - cujo período para inscrições de novos jogadores só termina em janeiro. O dirigente não confirma, mas deixa transparecer que o clube não pensa em contratar um susbtituto para o goleiro Fábio Costa - que deverá voltar para o Santos. ?O Marcelo (goleiro reserva) já provou que tem condições de ocupar a vaga?, despistou o dirigente. O clube fará a pré-temporada em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. A estréia no Campeonato Paulista - a primeira competição do ano - está marcada para o dia 11 de janeiro, contra o Noroeste, em Bauru.