Corinthians quer recuperar a confiança Ainda abalado pela derrota para o River Plate, em Buenos Aires, que deixou o time de Geninho numa situação delicada na Libertadores, o Corinthians pretende recuperar a sua autoestima com uma vitória sobre o Fortaleza, neste domingo, às 16h, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Mas a tarefa não será fácil, principalmente pelos problemas herdados da batalha contra os argentinos. Além de Fabinho, que se machucou logo aos 18 minutos do primeiro tempo contra o River, Gil acusou uma nova contratura na perna direita e foi cortado da viagem a Fortaleza. Apesar dos desfalques importantes, o Corinthians parece decidido a reagir no Campeonato Brasileiro já. Com apenas 6 pontos ganhos até agora, os jogadores corintianos sabem que é preciso chegar embalado no jogo de volta contra o River, dia 14, em São Paulo. Além de uma vitória sobre o Fortaleza, amanhã, a equipe se programou também para derrotar o Criciúma no outro domingo, no Pacaembu. Com isso, espera-se incendiar a torcida para a revanche contra o River. Na viagem de volta de Buenos Aires os jogadores só falavam sobre a derrota para o River. Hoje, contrariando uma hábito do grupo, Geninho nem fez questão de ´proibir´ o time de falar sobre a Libertadores. Ao contrário: o treinador acha que a frustração pela derrota em Buenos Aires, quando o time permitiu que o River virasse o placar em cinco minutos, pode até ajudar. O time não consegue esquecer a Libertadores. "Temos a possibilidade de melhorar a nossa situação no Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo levantar o astral do time para o jogo de volta contra o River", observa o técnico Geninho. "É importante chegar embalado no dia 14, ter a torcida junto, tão motivada quanto a equipe. Por isso é fundamental vencer o Fortaleza amanhã e o Criciúma no outro domingo". Os jogadores comungam com o pensamento de seu treinador. O goleiro Doni, um dos destaques da equipe em Buenos Aires, acha que a derrota para o River deve motivar ainda mais a equipe. "Além de termos perdido um jogo ganho na Argentina, está na hora de acordar no Campeonato Brasileiro. Uma vitória sobre o Fortaleza também seria fundamental para dar moral ao time, já pensando no jogo de volta contra o River". Já o lateral Kléber, que foi expulso em Buenos Aires e acabou responsabilizado pela derrota para o River, parecia recuperado do trauma. Ao assumir o erro, pedindo desculpas ao grupo e à torcida, o jogador conseguiu reverter parcialmente a situação. Além disso, o próprio Geninho fez questão de trabalhar no sentido de não ´queimar´ o jogador. "Jamais quis crucificá-lo. Acho até que a expulsão estava anunciada. Poderia ser qualquer um. Eu, particularmente, achava que o árbitro iria colocar o Cocito para fora. Acabou acontecendo com o Kléber. Quando eu disse que a expulsão prejudicou o time, não tive a intenção de condenar o Kléber. Como eu disse, poderia ter sido qualquer um". Apesar dos desfalques de Gil e Fabinho, Geninho não perdeu a confiança numa reabilitação, contra o Fortaleza. O treinador confirmou que o Corinthians deve retomar o esquema ofensivo, mesmo sem poder contar com os dois Leandro. O titular está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o reserva não teve a sua inscrição formalizada no boletim oficial da CBF. Renato ocupará o lugar de Leandro na meia-direita e Fumagalli está confirmado na frente, na posição de Gil. O jogo é contra o Fortaleza mas ninguém consegue esquecer o River. No treino de hoje, pela primeira vez o técnico Geninho fez os seus jogadores treinar cobranças de pênalti. O próprio treinador admitiu que dedicará mais atenção a esse tipo de trabalho, que pode ser decisivo na Libertadores.