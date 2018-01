Corinthians quer reforços experientes Um grupo imbatível e com pelo menos um jogador mais velho e experiente. Esta é a promessa dos dirigentes para o Corinthians de 2006. Para chegar ao título da Libertadores, próximo objetivo após a conquista do Campeonato Brasileiro, o diretor da MSI, Paulo Angioni, revelou ter feito duas propostas ao volante Mauro Silva, do La Coruña. ?Conversei com ele (Mauro Silva) no início do ano, mas não foi possível trazê-lo. Agora, há poucos dias, o chamei novamente, mas, bastante sincero, ele me explicou que não consegue mais, que está no fim da carreira?, contou Angioni. O diretor da MSI queria Mauro Silva por achar essencial alguém tarimbado para disputar a Libertadores. ?Não tenho um novo nome, porém, não descarto que podemos ir atrás de outro com estas características?, afirmou Angioni, explicando em seguida que pensa no reforço independentemente da posição em campo do atleta. ?Seria mais útil por ser um líder, um sujeito que tivesse algo a passar aos mais novos.? Outros nomes - ?Quem decide reforços é a comissão técnica, ainda não sei nomes?, disse o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, ainda no gramado do Estádio Serra Dourada, logo após a conquista do título brasileiro. ?O que posso garantir é que teremos um time tão ou mais forte que este ano?, revelou o dirigente, confirmando, após muito custo, já terem sido iniciadas as negociações para ter duas revelações do Atlético-MG, Ramon e Renato, e ainda o meia Rodrigo Tabata, do Goiás. Angioni não foi tão enfático sobre os três. Questionado se interessavam ao clube, limitou-se a elogiá-los. ?O Renato e o Ramon são dois jovens de 20 e 17 anos, altamente promissores. Já o Rodrigo Tabata, por sua maneira de jogar, se encaixaria bem no Corinthians?, afirmou. Velho sonho - O nome de Vanderlei Luxemburgo volta a rondar o Parque São Jorge. Após ser demitido pelo Real Madrid, no domingo, o técnico poderia substituir Antônio Lopes já na Libertadores. Afinal, sua contratação estava nos planos iniciais do chefão da MSI, Kia Joorabchian. Mas a diretoria nega. ?Não há a menor intenção de mudar ninguém agora?, garantiu Angioni. Programação - Após o jogo do dia 11, entre Corinthians e a seleção formada pelos melhores jogadores do campeonato, o elenco corintiano entra em férias. A reapresentação será no dia 4 de janeiro, quando a delegação parte para a pré-temporada, até o dia 10, no hotel Monte Sião, no sul de Minas Gerais. E a estréia no Campeonato Paulista será dia 11, contra o Noroeste.