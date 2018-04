Corinthians quer resolver sua situação contra o Vasco

O Corinthians não quer de maneira alguma chegar a Porto Alegre no domingo precisando de uma vitória contra o Grêmio para continuar na Série A. O técnico Nelsinho Baptista e os jogadores sabem que a chance de a equipe gaúcha conquistar uma vaga na Libertadores pode colocar tudo a perder. "A hora de ganhar é agora contra o Vasco. Não podemos ter melhor chance: vamos estar na nossa casa, diante da nossa torcida. Precisamos dos três pontos e o cenário não poderia ser melhor para uma vitória. O ideal é chegar a Porto Alegre com a nossa situação definida, com o time garantido na série A", diz Felipe. Tudo que o Vasco de Valdir Espinosa aspira nas duas últimas partidas do Brasileiro é um ponto para escapar matematicamente do rebaixamento. "Eles vão entrar como franco atiradores. Sem grande responsabilidade na partida. O time do Vasco é forte, tem jogadores que desequilibram. Mas na nossa casa, o Pacaembu, mandamos nós. A minha intenção é clara: chegar em Porto Alegre na primeira divisão. Não por medo de ninguém, mas para evitar toda a tensão da última rodada", diz Nelsinho. A preocupação da diretoria é tanta com o Grêmio que se o time precisar vencer ou empatar em Porto Alegre, será anunciada uma premiação especial.