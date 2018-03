Corinthians quer revelação do União Mesmo na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas oito pontos ganhos em 14 jogos, o União São João continua sua tradição de revelar jogadores. No jogo do último sábado, contra o Joinville, o técnico Geninho, do Corinthians, esteve presente no estádio Hermínio Ometto observando a atuação do atacante Galvão, a grande revelação do clube. O jogador é a menina dos olhos do presidente do União, José Mário Pavan. Revelado no próprio clube, Galvão tem uma rápida passagem pelo Servette, da Suíça, e voltou este ano para ajudar a salvar o time de Araras do rebaixamento à Terceira Divisão em 2004. Sem se importar com o assédio corintiano, o técnico Roberto Cavalo segue preparando seu time para enfrentar o América-MG no próximo sábado, em Belo Horizonte. O treinador tem escalado Galvão entre os titulares. Esta é a segunda vez que o Corinthians tenta a contratação de um jogador do time de Araras. Em 2002 o meia Juliano foi emprestado ao time de São Paulo. Depois de ser pouco aproveitado pelo técnico Geninho, acabou voltando ao União, onde vem atuando como titular.