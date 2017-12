Corinthians quer Tevez, Robinho... A ala corintiana favorável à parceria com a Media Sports Investiment continua na briga por Carlos Tevez, do Boca Juniors, e sonha também em contratar o santista Robinho. Mas em relação ao argentino, levando-se em consideração as informações passadas pela ala pró-acordo, o Corinthians já teria feito uma oferta de US$ 18 milhões pelo atleta, mas precisará de jogo de cintura para convencer o Boca a liberar o jogador. O presidente do Boca Juniors, Mauricio Macri, declarou que fará de tudo para manter o atacante: "Queremos que fique até o ano que vem." O dirigente admite ter recebido muitas propostas e conversará com o jogador e com seu agente para que tudo saia "da melhor maneira para ambas as partes". De acordo com Macri, Tevez não deve deixar o Boca ao menos por enquanto. "Ele não vai sair no fim do ano. E queremos que Carlitos dispute a Libertadores do ano que vem. São seis ou sete interessados, mas não há uma proposta que atraia mais que outra." A divulgação da tentativa de contratar um jogador do porte de Tevez está sendo usada como principal bandeira no momento pela ala que defende o fechamento do acordo com a MSI, comandada pelo presidente do clube, Alberto Dualib. A oposição, no entanto, garante que o anúncio não passa de marketing e duvida que o atleta possa ser trazido. A aceitação ou não da parceria, de acordo com o conselheiro Jorge Kalil, pode ser definida sexta-feira, quando deverá ocorrer a reunião dos conselhos de Orientação e Deliberativo do Corinthians. O conselheiro Romeu Tuma Júnior, por sua vez, se mantém ferrenho oposicionaista ao acordo. "Não é parceria nem patrocínio, mas um arrendamento por dez anos. Não sou contra parceria, mas temos de encontrar um parceiro que coloque o clube nos trilhos", afirmou. Para ele, a MSI, por não divulgar detalhes do contrato que pretende assinar, pode trazer problemas futuros ao Corinthians. Sobre Tevez, Tuma Júnior diz que tudo está nebuloso. "Cria-se uma confusão na cabeça do torcedor e dos conselheiros. O presidente Alberto Dualib fez uma proposta por escrito e pediu uma reunião com o presidente do Boca, mas o Tevez também tem ofertas do PSV, da Holanda, e do Bayern de Munique. E, para vir para o Brasil, vai querer ter certeza de que o time será competitivo e ainda que dará a ele chance de ir para a Europa depois, por muito mais dinheiro." O elenco reapresenta-se amanhã à tarde no Parque São Jorge. Para domingo, contra o Inter, em Porto Alegre, o técnico Tite não terá o meia Rosinei, com o terceiro amarelo. Os gritos da torcida de "Libertadores! Libertadores!" deixaram jogadores e comissão técnica empolgados para buscar vaga no torneio.