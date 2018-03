Corinthians quer tornar Pacaembu 'um caldeirão' contra CRB

Os jogadores do Corinthians esperam um verdadeiro "caldeirão" neste sábado na partida contra o CBR-AL, a primeira do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará a reabertura do Estádio do Pacaembu, fechado desde dezembro de 2007 para reformas. Veja também: Tabela da Série B Bate-Pronto: Corinthians sobe com folga Corinthians confirma a contratação do meia Elias Só na quarta-feira, 14.500 ingressos foram vendidos. A expectativa da diretoria é que todos os 37.037 bilhetes acabem ainda nesta quinta. "Sem dúvida o Pacaembu será um caldeirão neste sábado", afirma o lateral-esquerdo André Santos. "E para manter o bom momento, nada melhor do que estrear com vitória. Queremos começar bem a Série B, que é o principal objetivo do Corinthians na temporada." No treino desta quinta-feira, Mano Menezes intensificou as finalizações. O técnico quer que os jogadores estejam com a pontaria em dia para a partida. Além disso, o treinador deve apresentar vídeos com jogos do CRB para que os atletas conheçam o rival. "O Mano tem feito um grande trabalho e vai passar o que o CRB oferece de maior perigo", explica André Santos. "Vai ser muito bonito jogar no Pacaembu lotado. O apoio dos torcedores foi fundamental para vencer Goiás e São Caetano pela Copa do Brasil." O jogo deste sábado, às 16 horas, também marcará a estréia oficial do meia Douglas. Mano acredita que o jogador dará um toque especial para organizar o meio-campo.