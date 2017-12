Corinthians queria diminuir as férias A fome de conquistas das diretorias da MSI e do Corinthians quase colocou em risco parte das férias do elenco. O vice-presidente do clube, Andrés Sanchez, ficou revoltado quando teve o parecer negativo do departamento jurídico de uma consulta que acabaria com os planos de descanso dos atletas. ?Eu quis saber se poderia comprar dez dias das férias dos atletas. Afinal, eles são regidos pela CLT como qualquer profissional. Só que isso não vale só para atletas. Eles são especiais. Terão de ficar 30 dias parados?, revelou Andrés Sanchez. O vice-presidente queria os jogadores dez dias mais cedo porque pretende que a equipe comece o próximo ano ganhando o Campeonato Paulista. Pouco importa se o Corinthians já atingiu 71 partidas nesta temporada e os atletas se mostram mais do que desgastados. ?Ainda bem que não houve a possibilidade de apenas 20 dias de férias. Os jogadores estão precisando de um mês. Nós mesmos na comissão técnica estamos completamente cansados?, afirmou o preparador físico Fábio Mahseredjian. ?Não há a possibilidade de cortar as férias dos atletas. Isso está bem registrado na legislação. Não há como enfrentar a questão legal. Infelizmente. Ficamos de mãos amarradas?, disse o advogado do Corinthians, João Zanforlin. Enquanto isso, Fábio Mahseredjian está fazendo o que pode para preservar a energia do time nas últimas duas rodadas do Brasileiro. Além do uso da banheira de gelo nos atletas após os jogos, ele simplesmente diminuiu drasticamente os treinamentos dos atletas. ?Nós estamos no final de uma temporada muita pesada, desgastante. Acredito que o time esteja resistindo bem. Ele é jovem, mas jovem também sente cansaço. Estou satisfeito com o nosso planejamento?, explicou o preparador físico.