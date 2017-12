Corinthians radicaliza e ameaça Vampeta Se Vampeta mantiver sua palavra e não jogar mais pelo Corinthians neste ano, como garantiu na noite de domingo, a diretoria do clube já definiu o que vai fazer: rescindirá o contrato do atleta, que termina em 31 de dezembro. Em outras palavras, o volante será dispensado. A decisão será comunicada ao jogador nesta terça-feira pelo diretor-técnico Roberto Rivellino, em reunião no Parque São Jorge. Em princípio, os dirigentes haviam ameaçado simplesmente descontar do salário o valor referente aos dias não trabalhados caso a posição de Vampeta seja irredutível. O procedimento seria idêntico ao adotado em setembro, quando o volante se recusou a voltar ao clube para prosseguir seu tratamento no joelho sob alegação de atrasos no pagamento dos direitos de imagem. "Ninguém divulgou, mas o holerite do Vampeta naquela oportunidade foi de R$ 0,00", afirmou o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini. Porém, vale lembrar que o clube manteve durante todo o período de recuperação do atleta o pagamento integral do valor referente ao salário registrado em carteira (R$ 60 mil). O procedimento não seria necessário, uma vez que o contrato é regido pela CLT e Vampeta poderia ser encaminhado para o INSS, como prevê a legislação para trabalhadores que fiquem impedidos de exercer sua atividade por motivos de saúde. Apesar do "mimo", Vampeta reclamou publicamente na oportunidade. E no domingo repetiu tal comportamento. Os cartolas perceberam que a repercussão da primeira decisão (descontar do salário) não foi boa, pois acabou considerada tímida tanto nos corredores do Parque São Jorge como pela opinião pública. Diante disso, resolveram engrossar o discurso. Entre eles, comentam que Vampeta tem crédito (é líder, pentacampeão e muitas vezes serve de pombo-correio para levar recados dos cartolas para o grupo), mas que desta vez extrapolou. No começo da noite, Citadini foi ainda mais duro. Disse que o Corinthians ?não vai tolerar? comportamentos como os de Vampeta e lamentou o episódio. ?O Vampeta é um grande jogador; uma estrela, mas de vez em quando dá uma cambalhotas como esta?, disse o dirigente. Até o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, Reinaldo Martorelli, opinou sobre o caso. Para ele, quando Vampeta afirmou que não vai mais jogar pelo clube e que compareceria aos treinamentos apenas para não deixar de receber salários, nada mais fez do que dar argumentos para o Corinthians rescindir seu contrato. "Não acho que com essa atitude ele comprometeu a imagem da categoria. Comprometeu, sim, a dele próprio", observou. E mandou recado para os dirigentes também. "Faltam inteligência e habilidade aos dirigentes para impedir que esse tipo de situação ocorra. Deviam ter conversado com o atleta antes."