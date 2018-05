Corinthians ratifica Marcelinho como 'torcedor' em 2010

O Corinthians publicou nota em seu site oficial, nesta quinta-feira, para ratificar a condição de Marcelinho Carioca em 2010, ano em que o clube irá comemorar 100 anos e tentará buscar o inédito título da Libertadores. Na nota, o time esclarece que o jogador será apenas um torcedor símbolo do clube no próximo ano e que está totalmente descartada a possibilidade da participação do atleta em uma partida da competição continental.

O próprio Marcelinho Carioca confirmou, na última quarta-feira, que apenas participará de jogos comemorativos pelo centenário, como o amistoso marcado para o próximo dia 13, contra o Huracán, da Argentina. "O ano de 2010 será importantíssimo para o clube e torço para que venha o tão sonhado título. Por isso, serei apenas mais um torcedor. Nada pode atrapalhar o brilhante trabalho do Mano Menezes", disse o ídolo corintiano, que conquistou oito títulos com a camisa do clube.

Na última segunda-feira, Marcelinho Carioca afirmou, inclusive, que deixou o futebol profissional, apesar de garantir ter propostas para disputar o Paulistão e o Campeonato Carioca de 2010. Com isso, o jogador deve fazer aparições em campo apenas a pedido do Corinthians em eventos festivos pelo centenário.

"Não tenho palavras para dizer como estou feliz por ter sido o escolhido para representar o clube que eu tanto amo no ano do centenário", disse Marcelinho, que depois reforçou: "Vai ser emocionante demais vestir a camisa do Corinthians pela última vez neste ano, mesmo que seja em amistoso".