Corinthians reafirma: é contra paralisação A diretoria do Corinthians reafirmou na tarde desta quarta-feira que é contrária à paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A, como desejam alguns clubes. Em nota oficial, a diretoria do clube, diz entender que ?que a melhor solução para implementação do Estatuto do Torcedor não seja a interrupção do campeonato, mas sim o empenho para superar as diferenças através do diálogo com todas as autoridades?. A nota diz ainda que ?vem intensificando os investimentos no Pacaembu nos últimos anos visando a melhoria das condições para o torcedor, de forma a atender ao Estatuto do Torcedor?. Veja a íntegra da nota. São Paulo, 22 de maio de 2003 Nota Oficial 1 ? Embora convidado para uma reunião no Rio de Janeiro para tratar questões relativas ao esporte, o Sport Club Corinthians Paulista não esteve presente por ter agendado outros compromissos anteriores. 2 ? O Corinthians vem intensificando os investimentos no Pacaembu nos últimos anos visando a melhoria das condições para o torcedor. A maioria das ações foi baseada no próprio Estatuto da Defesa do Torcedor, à época ainda em fase de estudos. A partida Corinthians x Fluminense, no dia 03.11.02, serviu até como modelo para implementação do Estatuto. 3 ? O clube tem se esforçado e continuará a fazê-lo para colocar em prática todas as medidas tratadas na lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003. 4 ? O Corinthians entende que a melhor solução para implementação do Estatuto do Torcedor não seja a interrupção do campeonato, mas sim o empenho para superar as diferenças através do diálogo com todas as autoridades. 5 ? Na visão do Corinthians, o Estatuto contém algumas normas de questionável constitucionalidade, como, por exemplo, a questão relativa à ?responsabilidade sem culpa?. Essa e as demais polêmicas devem ser resolvidas em seu tempo nos foros competentes. 6 ? Por oportuno, o Corinthians esclarece que, em todos os países onde modelos com este foram adotados, concomitantemente o governo criou linhas de crédito público que possibilitaram aos clubes reformar, construir, melhorar e adaptar suas instalações. 7 ? A expectativa do Sport Club Corinthians Paulista é que, tendo sido promulgado o Estatuto da Defesa do Torcedor, a segunda parte seja também englobada, ou seja, a criação destas linhas de crédito público, que poderão auxiliar os clubes a melhorar a infra-estrutura do futebol brasileiro. Sport Club Corinthians Paulista