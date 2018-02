Corinthians reage e empata clássico Tudo igual no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras saiu na frente e chegou a fazer 2 a 0, mas o Corinthians reagiu e conseguiu o empate por 2 a 2 no clássico disputado nesta quarta-feira, no Morumbi. O primeiro gol palmeirense foi marcado aos 15 minutos, na cobrança de pênalti de Adãozinho. Ainda no primeiro tempo, Neném, de cabeça, ampliou aos 34. Na segunda etapa, o time corintiano pressionou até empatar. Anderson fez o seu aos 23 e depois, Liedson garantiu a igualdade aos 32. Jair Picerni acertou no primeiro tempo ao optar pelo ?feijão com arroz?. O técnico do Palmeiras reforçou a marcação, reduziu os espaços e investiu na velocidade dos atacantes Thiago Gentil e Muñoz. E a estratégia deu certo. Embora o Corinthians mantivesse a posse de bola por mais tempo, foi superado pela eficiência adversária. Tanto que, logo aos 15 minutos, o zagueiro Ânderson não conseguiu acompanhar Thiago Gentil e cometeu pênalti. Adãozinho cobrou e marcou. O Corinthians tentou reagir, mas esbarrou em suas próprias deficiências e não criou nenhuma chance de gol. Como castigo, o lateral-direito Neném aproveitou falha de Fabinho para se antecipar e marcar seu primeiro gol de cabeça na carreira. Palmeiras 2 a 0. No intervalo, o técnico Geninho mexeu com os jogadores do Corinthians e eles voltaram ?ligados? para o segundo tempo. Pressionando o adversário, a equipe corintiana chegou ao empate e ainda teve chances para fazer o terceiro. O Palmeiras nada fez e foi sufocado, sem reagir. Aos 23 minutos, Jorge Wagner fez um cruzamento perfeito que chegou à cabeça de Anderson. Daí para o gol, depois de desviar em Alceu: 2 a 1. Jair Picerni tentou a reação, com a entrada de Pedrinho em lugar de Muñoz. Mas de nada adiantou. O Corinthians logo empatou. Aos 32, Jorge Wagner passou por Neném e cruzou para a cabeçada de Liedson: 2 a 2. Com isso, a decisão ficou para sábado, quando os rivais voltam a se enfrentar, provavelmente às 18 horas ? a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirma nesta quinta-feira o horário do jogo ?, de novo no Morumbi. O Corinthians joga pelo empate por ter feito melhor campanha na fase de classificação. Ao Palmeiras resta vencer. Ficha técnica: Palmeiras: Marcos; Neném, Índio, Leonardo e Marquinhos; Corrêa, Alceu (Everaldo), Adãozinho e Zinho; Thiago Gentil (Anselmo) e Muñoz (Pedrinho). Técnico: Jair Picerni. Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Ânderson e Kléber; Fabinho, Vampeta e Jorge Wagner; Fumagalli (Luciano), Liedson e Leandro (Renato). Técnico: Geninho. Gols: Adãozinho (pênalti), aos 16, e Neném, aos 35 minutos do primeiro tempo; Ânderson, aos 23, e Liedson, aos 32 do segundo. Árbitro: Wilson Luiz Seneme. Cartão amarelo: Fabinho, Fumagalli, Leonardo e Índio. Público: 13.052 pagantes. Renda: R$ 122.975,00 Local: Morumbi.