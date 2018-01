Corinthians recebe a Ponte em jogo de abertura do Paulistão

A temporada 2018 começa nesta quarta-feira para o Corinthians. Após participar da disputa da Florida Cup, como torneio preparatório, o time de Fábio Carille recebe a Ponte Preta, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em jogo que marcará o início do Campeonato Paulista. Embora há um jogo que será realizado antes (Red Bull x Ferroviária, às 17h), a Federação Paulista definiu que a partida entre campeão e vice do ano passado será a que representa o início do torneio.

O time ainda não será aquele que Fábio Carille considera ideal. Juninho Capixaba está fora da partida, por não ter sido inscrito. O meia Mateus Vital, o zagueiro Henrique e o atacante Emerson Sheik, ainda não foram regularizados.

Por outro lado, será a oportunidade da torcida ver em campo o jovem Guilherme Romão, garoto formado na base do clube e que estava emprestado para o Oeste, no ano passado. Júnior Dutra e Renê Júnior, contratados nesta temporada, ficarão no banco de reservas e também poderão estrear.

O confronto será realizado no estádio do Pacaembu, porque a Arena Corinthians passa pela troca de gramado. "Para mim, é um privilégio muito grande dirigir o Corinthians no Pacaembu, onde o Corinthians tem muitas histórias e foi a sua casa por anos. É um lugar que o torcedor gosta e que dá todas as condições", comentou Carille.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PONTE PRETA

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Kazim.

Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA: Ivan; Emerson, Wesley Matos, Luan Peres e Jeferson; Mendoza, Marquinhos, Léo Artur e Tiago Real; Silvinho e Yuri.

Técnico: Eduardo Baptista.

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo (SP)

HORA: 21h45

ÁRBITRO: Raphael Claus