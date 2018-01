Corinthians recebe Deivid ao meio-dia O Corinthians, finalmente, vai poder apresentar o atacante Deivid como mais um reforço para o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul. Hoje, a Justiça Trabalhista cassou uma liminar impetrada pelo Santos, que trava uma briga jurídica com o Nova Iguaçu pela posse do passe do jogador. Deivid, que já tinha sido inscrito pelo Corinthians para a Copa Mercosul, será apresentado nesta terça-feira ao meio-dia, segundo a sua assessoria de imprensa informou hoje à noite. "A documentação do Deivid já está regularizada na Federação Paulista de Futebol e na Confederação Brasileira de Futebol como jogador do Corinthians. O passe do jogador era do Nova Iguaçu desde 93. Nós o negociamos com o Corinthians dia 3 de julho", disse Janio Moraes, presidente do Nova Iguaçu. Luxemburgo - O técnico Wanderley Luxemburgo foi hoje ao Rio para mais uma audiência sobre o processo que responde por falsificação de idade. Na 7ª Vara, apresentou como testemunhas Kléber Leite e Plinio Serpa, ex-dirigentes do Flamengo, clube onde atuou como jogador. O treinador é acusado de ter adulterado os documentos no início da carreira. Ao chegar à São Paulo no começo da noite, criticou o acordo que a CBF fez com a TAM, empresa aérea que será responsável pelo transporte das equipes no Campeonato Brasileiro. "Pelo o que supervisor de futebol do Corinthians me falou, teremos de nos submeter aos horários de vôos da TAM. E não pode ser desta forma. Se for assim, teremos prejuízos técnicos. Precisamos ter maleabilidade de horários, para que possamos fazer a nossa programação. Não sou o dono do Corinthians, mas não fui consultado sobre o assunto. Se for uma determinação, vou obedecer. Mas acho que a comissão técnica é que tem de fazer os horários e não a companhia aérea", afirmou. Como exemplo, Luxemburgo lembrou que para a partida com o Vitória, quarta-feira, em Presidente Prudente, o Corinthians viaja amanhã ao meio-dia e treina à tarde no local da partida. "Só posso fazer isso porque vamos em vôo fretado e não temos de nos sujeitar aos horários da TAM", afirmou.