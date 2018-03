Corinthians recebe seus campeões mundiais O time sub-15 do Corinthians que conquistou a Manchester Premier Cup, vencendo o Porto na final, domingo, em Portland, nos Estados Unidos, será recebido com festa no Parque São Jorge, amanhã, por volta das 11 h. A chegada ao clube será em grande estilo, com fogos. Até a velha sirene, aposentada desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo, em janeiro de 98, será tocada outra vez. Os meninos serão recebidos com honras de verdadeiros campeões mundiais. A Manchester Premier Cup - ex-Copa Nike - corresponde ao mundial de clubes da categoria. A competição foi disputada por 24 clubes. A melhor participação do Corinthians foi há seis anos, quando o time ficou com o vice-campeonato. Do time principal, o goleiro Rubinho e o zagueiro Marquinhos estavam na equipe vice-campeã mundial, em 1997.