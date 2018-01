Corinthians recebe troféu do Rio-SP Antes de estrear no Superpaulistão, torneio amistoso, o Corinthians recebeu as faixas e o troféu de campeão do Torneio Rio-São Paulo, neste domingo à tarde, no Estádio Novelli Junior, em Itu. Curiosamente o presidente da Federação Paulista de Futebol e da Liga Rio-são Paulo, Eduardo José Farah, esteve ausente da premiação. O troféu do Rio-São Paulo foi entregue por Marco Pollo del Nero, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da FPF a Rogério, capitão do time na ausência de Ricardinho. O Ituano também recebeu faixas e seu troféu de campeão paulista das mãos de Reinaldo Carneiro Bastos, vice-presidente da entidade. O time de Itu é o terceiro time do interior a conquistar o título. Antes dele, conseguiram esta façanha a Internacional de Limeira, em 1986, e o Bragantino, em 1990. O segundo entre os times deve ser confirmado para a cidade de São José dos Campos, quarta-feira, uma vez que todos estes jogos são de mando da própria federação.