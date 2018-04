Corinthians recusou o caro Petkovic O futebol do meia sérvio Petkovic não interessa ao Corinthians. O jogador foi oferecido ao time paulista no sábado, por Mário César Monteiro Machado, vice-presidente do Flamengo, mas foi rejeitado por Antônio Roque Citadini, vice-presidente do clube paulista. O motivo da rejeição: Petkovic ganha R$ 450 mil mensais no Flamengo e quer ganhar o mesmo no Corinthians. A diretoria do Flamengo não esconde que está desesperada para reduzir sua folha de pagamento. Leia mais no Jornal da Tarde