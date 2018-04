Corinthians reencontra o Vitória, o estraga-prazeres de 2017

O Corinthians enfrenta um time que entrou para a história do clube no ano passado ao tirar sua invencibilidade de 34 jogos em plena Arena, em Itaquera. Pouco mais de oito meses se passaram e as equipes se enfrentam no Barradão, às 19h30, pela Copa do Brasil.

+ Palmeiras promete nova ação para anular final e quer levar caso à Suíça

+ Fim da novela: Balbuena renova contrato com o Corinthians até 2021

Os dois times estão em situações parecidas com aquela do ano passado. O Corinthians é o atual campeão paulista e já é líder do Brasileiro. O Vitória tem apenas um ponto no Nacional e vê a partida desta quarta-feira como uma forma de mostrar sua força sob o comando de Vagner Mancini.

O treinador se tornou protagonista de uma polêmica no ano passado. Após a vitória na Arena Corinthians, discutiu com um jornalista e o chamou de corintiano. Dias depois, vazou um áudio de uma conversa do treinador com amigos em que ele desdenhava do Corinthians. Andrés Sanchez, que não era presidente na época, divulgou um vídeo criticando-o.

Nesta quarta-feira, Carille dá de ombros para a discussão e quer tentar abrir boa vantagem para encaminhar a classificação no torneio que renderá ao campeão R$ 50 milhões. “Não é momento de priorizar competição. Talvez mais para frente a gente faça isso”, avisou o corintiano, que, apesar do discurso, vai escalar força máxima.

Ralf, Maycon e Clayson, poupados diante do Paraná, no domingo passado, voltam ao time. Ontem, o Corinthians confirmou o acerto com o meia Thiaguinho e o atacante Bruno Xavier, ambos do Nacional-SP. Eles ficam no clube por empréstimo até o fim de maio do ano que vem e aguardam regularização para poder jogar.

FICHA TÉCNICA

Vitória: Caíque; José Welison, Kanu, Ramon e Pedro Botelho; Uillian Correia, Willian Farias e Yago; Rhayner, Neilton e Denílson

Técnico: Vagner Mancini

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Jadson e Rodriguinho; Clayson e Romero

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

Local: Barradão, em Salvador

Horário: 19h30