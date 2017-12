Corinthians reforça segurança no embarque Protegido por um forte esquema de segurança, a delegação do Corinthians embarcou no aeroporto de Cumbica na manhã desta terça-feira para o Ceará, onde na quarta-feira enfrenta o Fortaleza pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. A diretoria temia que se repetissem os protestos registrados há pouco mais de um mês , depois de encerrada a participação do time no Campeonato Paulista, quando os jogadores foram agredidos por ovos e tapas. Por medida de precaução, o clube levou ao aeroporto cerca de uma dezena de seguranças. O grupo foi reforçado ainda por policiais militares e agentes da Infraero. A medida funcionou. Os atletas foram assediados apenas pelos jornalistas que acompanhavam o embarque. Para prosseguir na Copa do Brasil o time do Corinthians precisa de uma vitória ou de um empate com gols, já que a partida de ida, no Pacaembu, houve empate por 0 a 0.