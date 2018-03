Corinthians: reforços cada vez mais distantes O Corinthians, que perdeu Liedson e Fábio Luciano para o futebol ucraniano e turco, respectivamente, está tendo muita dificuldade para conseguir reforços. O prazo de inscrição para o Campeonato Brasileiro termina no dia 30. ?Queremos um meia e dois atacantes. Um dos atacantes já está com a negociação bem encaminhada?, diz Antônio Roque Citadini, vice-presidente de Futebol. As primeiras investidas foram em vão. Ramón, do Verdy Tokio, e Robert, do Consadole Sapporo, da Segunda Divisão do Japão, ganham salários proibitivos. Ramón tem contrato de US$ 1,8 milhão por ano (R$ 420 mil mensais) e Robert, de US$ 800 mil (R$ 186 mil por mês), bem mais do que o Corinthians paga a seus titulares. Agora, há a possibilidade de tentar Roger, ex-Fluminense e hoje no Benfica, de Portugal. Leia mais no Jornal da Tarde