Corinthians: reforços estão ?pendentes? A situação dramática do Grêmio no Campeonato Brasileiro pode colocar em risco a contratação de Gilberto e Tinga, jogadores que interessam ao Corinthians. A grande preocupação da diretoria corintiana é o confronto entre as duas equipes na última rodada do Campeonato Brasileiro. Dependendo do que ocorrer nas duas rodadas anteriores, o Corinthians pode ser o time que vai definir o futuro dos gaúchos em 2004: na série A ou na B. Para evitar suspeitas sobre um eventual acordo, o Corinthians está disposto até a desistir dos dois jogadores gremistas, se a situação exigir. "Fica difícil comentar qualquer coisa sobre jogadores que ainda iremos enfrentar", resume o diretor-técnico Roberto Rivellino. O técnico Juninho disse a mesma coisa ontem, mas usou um punhado de palavras no sentido de confundir a resposta: "Não vou comentar absolutamente nada que possa criar algum tipo de adversidade em termos de ética." Antes do Grêmio, o Corinthians ainda terá de enfrentar o Bahia, amanhã, às 18h, no Pacaembu, e depois o Paraná, também em São Paulo. "Nossa única preocupação é vencer o Bahia e chegar à terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro", disse Juninho.