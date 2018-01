Corinthians reformulará time para o Campeonato Brasileiro Os jogadores do Corinthians já podem se preparar. Haverá uma reformulação profunda no elenco para o Campeonato Brasileiro. E talvez sem a participação de Leão, que poderá ser demitido ao fim do Paulista. Assim como o treinador foi o último a ficar sabendo que Amoroso seria dispensado, ele já não participa mais das decisões importantes. "Decidimos fazer uma reestruturação no clube. Cada um com poder na sua área. Eu e o presidente (Alberto) Dualib dispensamos o Amoroso para o bem do Corinthians e vai ser assim daqui por diante. A hierarquia é que vai voltar a prevalecer", disse ontem, de forma exclusiva, Renato Duprat, o novo homem forte do futebol. "A diretoria está acima do técnico e não o contrário." Dirigentes do Corinthians ficaram indignados com a vergonhosa campanha do Paulista, com o time não conseguindo chegar nem entre os quatro melhores. Sábado, tiveram até de agüentar gozação da torcida do frágil Sertãozinho depois do empate por 2 a 2 no Pacaembu. "Eliminado, eliminado", gritaram os rivais. Duprat é pragmático. "A renda desse jogo foi de R$ 34 mil. Perdemos R$ 2 milhões por não chegar às semifinais. O Corinthians não pode mais perder dinheiro por falta de resultado no campo", detonou. "Vamos ser como empresa. Se não deu lucro, vamos saber os motivos e mudar o que tem de ser mudado. Custe a quem custar", disparou, na bronca. Duprat não quis ser específico em relação a Leão e sobre a possibilidade da contratação de Abel Braga, do Internacional. "Haverá análise após o Paulista. Vamos ser honestos e fazer uma avaliação sobre o trabalho de todos. Teremos 45 dias para mudar o que deu errado. Mas eu não vou botar fogo na fogueira agora." Sobre os cortes, o dirigente afirma que o critério será produtividade. "Nós decidimos pela saída do Amoroso e nem perguntamos ao Leão porque a decisão foi acima dele. Como tomaremos decisão sobre outros jogadores do time", disse Duprat. O meia Roger, o ala Wellington, os zagueiros Gustavo e Marinho e o volante Daniel estão de malas prontas. "Chegou a hora de tomar atitude. Perdemos muito dinheiro com as derrotas", alegou Duprat. 1.º de abril O dia da mentira foi marcado por trotes envolvendo os dirigentes do Corinthians. Falou-se em incêndio na casa de Dualib, demissão de cartolas... "Já me ligaram para dizer que o Nesi Curi (vice-presidente)morreu, que o presidente Dualib está todo queimado. Não tem nada, estamos bem", garantiu Duprat.