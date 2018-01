Corinthians: refúgio para unir elenco Com a intenção de unir os jogadores, o Corinthians começa amanhã, em Serra Negra, sua segunda pré-tempora, desta vez de 12 dias. A equipe vai deixar a concentração apenas para jogar as partidas contra Guarani, domingo, em Campinas, e Internacional, dia 10, em Limeira. Até lá, a rotina de atividades prevê dois treinamentos diários, sempre às 9 horas e 16 horas. Quinta-feira, está previsto um jogo treino, às 19 horas, contra uma equipe de Itapira. Embora não concorde que seus atletas estejam tristes e desanimados com a má fase do time, que começou com a eliminação da Taça Libertadores da América de 2000, o técnico Wanderley Luxemburgo sabe que o trabalho psicológico, atualmente, é quase tão importante quanto o técnico/tático. Tanto é que durante a reapresentação do elenco após a folga de carnaval, hoje, no Parque São Jorge, a primeira medida da comissão técnica foi reunir os jogadores para uma palestra no vestiário. Um dos exemplos citados pelo treinador foi o do São Caetano, que adotou a estratégia de reunir o grupo em longos períodos. "Eles sempre foram para Atibaia. Hoje o São Caetano é um time forte e empatar com eles fora ou dentro de casa passou a ser um resultado normal", afirmou Luxemburgo, referindo-se ao jogo de sábado, quando seu time empatou por 1 a 1 com a equipe de Jair Picerni e acabou derrotado na decisão de pênaltis que valia a ponto extra. Irritado comos comentários de que já teria ?jogado a toalha? no Campeonato Paulista, Luxemburgo insistiu que o que houve foi um erro de interpretação. "Nunca falei isso", disse. "Temos muitos jogos pela frente e podemos, sim, chegar à classificação. Mas mesmo que não consigamos isso, precisamos nos aplicar para manter o respeito da torcida e da imprensa", afirmou. Segundo ele, jogador que se sentir ameaçado por evetuais contratações, não pode jogar no Corinthians. RINCÓN - A contratação do colombiano não evoluiu. A esperança no Parque São Jorge é com relação ao retorno do diretor de Futebol do clube, Antonio Roque Citadini, que estava em Nova York e deveria voltar apenas à noite, segundo informou sua assessoria. "Também não estou fazendo pressão para a diretoria trazer o Rincón. Vocês (imprensa) não sabem o que conversamos internamente para dizer isso", reclamou. TREINO - Os jogadores participaram hoje apenas de uma movimentação física. Luizão, que se apresenta amanhã à seleção brasileira, foi dispensado. Gil e Éwerthon são os mais cotados para assumir a vaga no ataque. Paulo Nunes, ainda se recupera de uma contusão na coxa, deve voltar somente na partida contra a Inter.