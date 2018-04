Corinthians: Renato fora 15 dias O ala-esquerdo Renato fica de molho por pelo menos 15 dias. O jogador sofreu um estiramento no ligamento colateral medial de seu joelho esquerdo na partida contra o São Paulo, domingo, diagnosticado ontem por uma ressonância magnética, e só deve voltar a correr com os companheiros por volta do dia 10 de outubro. Zé Carlos, até lá pelo menos, fica em sua posição. Renato, meia de origem, foi improvisado na lateral pelo ex-treinador do Corinthians, Oswaldo de Oliveira. Bastante criticado pelos torcedores e pela imprensa, acabou perdendo lugar para Zé Carlos, contratado do São Caetano. Nos treinos, entretanto, Renato se superou, ganhou a confiança do técnico Tite e, com isso, reconquistou a condição de titular. Outros exemplos no grupo mostram que Renato corre risco de não voltar mais ao time por causa da contusão. Coelho, lateral-direito, se contundiu e ficou sem a vaga, o mesmo ocorreu com Rosinei, seu substituto, que também se machucou e luta hoje para ter uma oportunidade. Domingo, diante do Goiás, aliás, Rosinei deve ser utilizado no lugar de Fabinho, suspenso por três cartões amarelos.