Corinthians renova com zagueiro Felipe até o fim de 2018

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que renovou o contrato do zagueiro Felipe. O novo vínculo tem validade até dezembro 2018. O documento anterior terminava em agosto do ano que vem, mas a diretoria preferiu ampliá-lo. O atleta, que defendia o Bragantino, foi contratado em 2012.

Depois de muita desconfiança da torcida por seu desempenho nas últimas temporadas, Felipe, de 26 anos, começou bem 2015 e virou titular da equipe, apesar da contratação do experiente zagueiro Edu Dracena, ex-Santos.

Domingo, no entanto, Felipe deve começar na reserva. Ele não enfrentou a Chapecoense, sábado passado, porque estava contundido. O zagueiro se recuperou, mas Tite treinou a equipe titular com Edu Dracena, que deverá atuar.

TENDÊNCIA

Além de Felipe, outros jogadores jovens também tiveram seus contratos renovados. São os casos de Matheus Vidotto (goleiro), Yago (zagueiro) e o atacante Malcom, principal promessa da base que assinou vínculo até 2019.