Corinthians renova contrato com a Nike Bem perto de conquistar seu quarto título brasileiro, o Corinthians anunciou nesta sexta-feira a renovação de seu contrato com a Nike para o fornecimento de material esportivo. O compromisso, que acabava no final deste ano, vai agora até dia 31 de dezembro de 2009 - a parceria entre os dois começou em janeiro de 2003. A empresa norte-americana vai pagar, pelo novo acordo, R$ 5 milhões por ano, aumento de 100% em relação ao compromisso atual - o clube recebeu R$ 5 milhões, mas em dois anos. Além disso, pagará bônus de 5% a cada título conquistado pelo Corinthians ? cláusula igual à prevista no contrato firmado há alguns meses com a Samsung. A Nike pagará luvas, mas há desencontro em relação ao valor. No clube, falava-se em US$ 12 milhões (R$ 26,7 milhões), mas alguns conselheiros garantiam que o valor atingiria US$ 18 milhões (R$ 40,1 milhões). A MSI conseguiu convencer a Nike a, pelo menos, tentar desenvolver uma camisa popular, para ser vendida por cerca de R$ 50,00 ? o preço atual é R$ 140,00. No novo contrato, algumas cláusulas não cumpridas no acordo atual foram mantidas. Entre elas, um melhor trabalho de marketing em relação aos produtos ligados ao Corinthians que a Nike produz (seriam vendidos em lojas da empresa espalhadas pelo mundo) e a realização da pré-temporada do time no centro esportivo da Nike nos EUA.