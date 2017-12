Corinthians renova contrato com fornecedora de material esportivo

O Corinthians acertou a renovação de contrato com a Nike, empresa americana que fornece material esportivo para o clube desde 2003. O novo vínculo acaba em 2029 e anteriormente, o contrato era válido até 2025. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Estado.

Segundo a previsão orçamentária, aprovada no Conselho Deliberativo na última segunda-feira, a Nike pagou R$ 25 milhões em luvas pelo novo contrato. Anteriormente, a empresa pagava R$ 30 milhões pelo vínculo.

A renovação contratual chamou atenção pelo fato do presidente Roberto de Andrade deixar o cargo em breve. No dia 3 de fevereiro ocorre a eleição presidencial no clube e alguns oposicionistas criticaram a decisão, por entender que a definição deveria partir de quem assumir o clube no ano que vem.

Na terça-feira, o Corinthians já havia anunciado a renovação do patrocínio da Minds Idioma, que estampa seu nome na barra de uma das mangas da camisa e também em placas ao longo do CT Joaquim Grava.