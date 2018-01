Corinthians renova contrato de Danilo por mais uma temporada

Corinthians e Danilo entraram em acordo e o contrato do jogador será renovado. O atual vínculo, que termina no fim do ano, foi estendido por mais uma temporada, até dezembro de 2016.

A diretoria atendeu a um pedido de Tite para renovar o contrato de Danilo. O treinador considera o meia um jogador fundamental para o elenco, mesmo na reserva. Aos 36 anos, o jogador já atuou nesta temporada até de centroavante, quando Guerrero estava suspenso na primeira fase da Libertadores.

Danilo está no Parque São Jorge desde 2010. Sob o comando de Tite conquistou Campeonato Brasileiro (2011), Libertadores (2012), Mundial (2012) Campeonato Paulista (2013) e Recopa Sul-Americana (2013). Em 303 jogos, marcou 30 gols.

O Corinthians tem segurado os seus principais jogadores para a próxima rodada. Nos últimos dias, a diretoria já acertou a renovação dos contratos de Luciano e Gil. Tite também pediu que o vínculo do volante Ralf fosse ampliado, mas diretoria e jogador ainda não chegaram a um acordo.