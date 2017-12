Corinthians renova contrato de Felipe até dezembro de 2019

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do zagueiro Felipe até dezembro de 2019. O clube também comprou 50% dos direitos federativos do atleta e agora passa a ter 100%. O vínculo anterior terminava no fim de 2018.

A diretoria resolveu investir no zagueiro depois de Felipe ter recebido proposta do futebol europeu para deixar o Parque São Jorge. O clube ainda teme perder Gil para o Shandong Luneng, da China.

Felipe ficou valorizado após bom desempenho na campanha do título do Campeonato Brasileiro do ano passado. O zagueiro começou a temporada sob desconfiança, mas ganhou a disputa com Edu Dracena e ficou com a vaga de titular ao lado de Gil.

Com a renovação do contrato de Felipe, a diretoria tenta evitar que o desmanche da equipe seja ainda maior. Já saíram quatro titulares: Jadson, Renato Augusto, Vagner Love e Ralf. O goleiro Cássio esteve próximo de ir para o Besiktas, mas o Corinthians não aceitou a proposta feita pelos dirigentes turcos.