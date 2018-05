Corinthians renova contrato do paraguaio Balbuena

A diretoria do Corinthians confirmou nesta quarta-feira a renovação do contrato do lateral-direito paraguaio Edgar Gabriel Balbuena. O novo vínculo do jogador com clube do Parque São Jorge se encerrará em dezembro de 2010.

Balbuena, de 28 anos, chegou ao Corinthians em agosto e fez 12 partidas pela equipe. Contratado para atuar como lateral-direito e zagueiro, ele disputou as últimas quatro edições da Libertadores pelo Libertad, do Paraguai, sendo semifinalista em 2006.

Além do Libertad, Balbuena já passou por Cerro Porteño e Olímpia, também do Paraguai, e ainda pelo argentino Estudiantes, atual campeão da Libertadores. Em 2010, Balbuena terá a difícil missão de ajudar o elenco do Corinthians na conquista do principal objetivo do clube no ano de seu centenário: o inédito título da Libertadores.