Corinthians renovará com Luizão O Corinthians vai dar total apoio ao atacante Luizão, que deverá ficar cerca de 9 meses fora do futebol, por causa de uma contusão no joelho direito. A diretoria deverá renovar o contrato do atacante, que terminará no fim de junho, além de dar toda garantia no tratamento médico e na recuperação do atleta. "Nós não podemos nem falar nas bases e condições do novo contrato porque o momento não é propício para o assunto. Estamos todos tristes com o que aconteceu", disse o vice-presidente do futebol do clube, Antonio Roque Citadini. O dirigente afirmou que a negociação do passe do atleta com o clube europeu (Borussia Dortmund, da Alemanha) não estava concretizada. Mesmo assim foi feito um seguro especial para que o jogador pudesse continuar atuando enquanto sua transferência não fosse definida. Esse seguro, segundo o vice Citadini, foi assinado com uma empresa do exterior porque no mercado brasileiro não havia quem assumisse o contrato. "Posso garantir que o Luizão tem um dos seguros mais altos do futebol brasileiro", afirmou o dirigente. Mas nenhuma das partes (Corinthians, atleta ou clube contratante) deverá ser indenizado por causa da contusão do jogador. A indenização só seria paga se o jogador ficasse inutilizado para o futebol, o que, não ocorre, segundo garantias dos médicos do clube brasileiro. O Corinthians no entanto, deverá ser ressarcido de algum valor referente as despesas que tiver com o atleta correspondente à cirurgia e despesas na recuperação do jogador. O médico Joaquim Grava acha que na quarta-feira o jogador deverá ser submetido a cirurgia, no Hospital São Luiz. O atleta está sendo submetido a um tratamento para que o inchaço do joelho direito desapareça totalmente. Segundo as previsões, em novembro Luizão já poderá começar a treinar levemente. A volta ao futebol dificilmente ocorrerá antes de nove meses. Luizão continua repousando em seu apartamento e tem evitado as entrevistas. Apenas alguns jogadores, como Marcelinho e Rogério, conseguiram falar com ele, por telefone. Luizão deverá falar publicamente após a contusão na próxima semana. Ele está até marcando uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto e o objetivo de sua carreira.