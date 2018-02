Corinthians: reservas se destacam Se as novidades não vêm de fora, os reservas do Corinthians brigam por um espaço na equipe titular. Hoje foi assim. No treino coletivo comandado pelo técnico Tite dois garotos se destacaram e começam a incomodar em busca de uma vaga: os meias Élton e Rosinei. O primeiro impressionou mais que o segundo e pode pintar como surpresa diante do Juventude, domingo. Élton vem treinando bem entre os reservas. Sua habilidade é indiscutível; velocidade, idem. Só não ganhou espaço ainda por um defeito que ele próprio admite ter prejudicado sua carreira: é muito baixo. Do "alto" de seus 1,57 m, parece uma criança em meio aos outros atletas do clube, mas uma criança atrevida, que logo sai driblando, que chama o jogo e arma os principais lances de sua equipe. No treinamento de hoje, marcou dois dos quatro feitos pelo time reserva diante do titulares, que perdiam até então por 4 a 2. Tite aproveitou não só para evitar a nada louvável derrota como também para mudar o time principal. Tirou Wendel e Gil e colocou, respectivamente, Rosinei e Élton. E adivinha quem foi de novo o destaque? Final do coletivo: 4 a 4. O treinador corintiano não esconde de ninguém que pretende mudar a equipe. Diz-se satisfeito com a defesa, agora quer melhorar o setor de meio-de-campo. Como o Corinthians titular, hoje em dia, não tem nenhum meia-armador, original da posição, Élton surge como "grande" promessa. Isso, claro, desde que não cheguem os tão falados reforços. A diretoria, sobre essa questão, repete o que vem dizendo há meses: "Estamos trabalhando para trazer reforços, mas, por enquanto..." Enfim, nada de novo sobre este assunto.