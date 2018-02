Corinthians ressalta maturidade do time Mais do que a disparada na ponta do Brasileirão, os jogadores corintianos comemoraram a maturidade apresentada pela equipe na vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Volta Redonda. ?O time foi muito bem. Soube se defender e sair nos contra-ataques. O segundo gol, por exemplo, foi muito bonito. Saiu de uma jogada sensacional?, comentou o meia Roger. ?Ganhamos com propriedade. Provamos que temos jogado melhor fora do que em casa. Nosso contra-ataque é mortal com a velocidade de Tevez e Nilmar?, disse Fábio Costa. ?Ganhamos de um concorrente direto, que estava desfalcado, mas mostrou qualidade. Estamos no caminho certo?, emendou o goleiro. O próximo jogo é sábado, contra o Fortaleza, no Pacaembu. O técnico Antônio Lopes ainda não sabe o que fará sem dois de seus principais jogadores, Tevez e Gustavo Nery, que se juntam nesta quinta-feira aos elencos das seleções de Argentina e Brasil para os dois últimos jogos das Eliminatórias. Para a lateral, Antônio Lopes pensa em improvisar Edson. No ataque, Bobô é a opção. Mas ele também pode adiantar Roger e escalar mais um volante (Fabrício).