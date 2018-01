Corinthians retira placa e muro é pichado por palmeirenses A diretoria do Corinthians teve uma desagradável surpresa no início da manhã deste sábado. Após ser obrigada por uma lei municipal - Lei Cidade Limpa - a retirar uma placa gigante que faz referência ao título da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em 2000, o muro em frente ao Estádio Alfredo Schüring, que fica na Marginal Tietê, amanheceu pichado por palmeirenses com os dizeres "Palmeiras 1.º Campeão Mancha". A pichação aconteceu apenas um dia após a retirada da placa. A gozação dos torcedores do maior rival do Corinthians é válida depois que a Fifa reconheceu recentemente o Palmeiras como o primeiro campeão mundial da história com a conquista da Copa Rio de 1951. Além da placa que ficava na parte externa do estádio, a diretoria do Corinthians foi obrigada a retirar todos os outdoors da Samsung, patrocinadora oficial do clube, que estavam dentro da área social e eram voltadas para a Marginal Tietê. A Lei Cidade Limpa, que restringe a propaganda externa na cidade de São Paulo, entrou em vigor no início deste ano.