Corinthians retoma negociações para contratar Pablo

O Corinthians retomou as negociações para acertar a permanência do zagueiro Pablo em 2018, após o término do empréstimo do Bordeaux. O contrato só vai até dezembro. De acordo com a diretoria do clube, o jogador ficará por mais seis meses antes de ser adquirido em definitivo, em julho do ano que vem. Essa nova cessão faz parte do acordo com a equipe francesa.

O defensor, um dos pilares da defesa corintiana, ainda se recupera de uma contratura no músculo posterior da coxa direita e vem sendo substituído por Pedro Henrique, autor de um dos gols na vitória sobre o Sport por 3 a 1, sábado, na Arena Corinthians. O período de recuperação é de mais 30 dias.

Na última semana, a forma de pagamento das luvas (prêmio pelo novo contrato) se tornou o principal entrave para a negociação. A diretoria alvinegra propôs diluir o bônus ao longo dos quatro anos e meio do novo contrato de Pablo. A proposta foi negada pelo agente Fernando César. Apesar do desentendimento entre clube e emprésario, o acordo deverá acontecer nos próximos dias.

O Corinthians deverá pagar 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 4,4 milhões) pelo defensor e ceder 15% dos direitos econômicos do atacante Malcom.