Corinthians retoma tática do Brasileirão diante do Red Bull Brasil

Duas derrotas seguidas – algo incomum para Fábio Carille – fizeram com que o técnico do Corinthians resolvesse abrir mão de suas convicções iniciais de temporada e voltasse a apostar no bom e velho esquema campeão paulista e brasileiro do ano passado. Sai o 4-1-4-1 e volta o vitorioso 4-2-3-1.

A principal diferença é a saída de um meia de criação e a entrada de um volante para ajudar Gabriel, sobrecarregado por ser o único de marcação no meio de campo.

Após o jogo com o São Bento, Carille deixou claro que iria analisar se o problema de o time estar tão abaixo do esperado era os jogadores ou seu esquema tático. Parece ter chegado à conclusão de que era um pouco de cada, já que colocou Camacho na equipe e tirou, surpreendentemente, o meia Jadson, que vinha sendo o principal articulador de jogadas ofensivas.

A expectativa do treinador é fazer com que o Corinthians volte aos trilhos e consiga chegar embalado para o clássico com o Palmeiras, sábado. O time alvinegro entra em campo com três jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Gabriel, Jadson e Júnior Dutra. Marquinhos Gabriel, com uma lesão no joelho direito, está fora.

No Red Bull, o goleiro é um velho conhecido do corintiano. Júlio César veio do Corinthians e ficou no clube até 2014.

FICHA TÉCNICA

Red Bull: Julio Cesar; Éverton Silva, Anderson Marques, Tiago Alves e Breno Lopes; André Castro, Éder e Claudinho; Eder Luis, R. Bueno e Deivid; Técnico: Ricardo Catalá.

Corinthians: Cássio; Fagner Balbuena, Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Romero e Clayson; Júnior Dutra. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Vinicius Furlan.

Local: Moisés Lucarelli.

Horário: 20h.

Na TV: Pay-per-view.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sccp