Corinthians retorna com problemas para pegar o Noroeste Satisfeita com a vitória sobre o Treze-PB pela Copa do Brasil, a delegação do Corinthians desembarcou nesta quinta-feira em São Paulo, com alguns problemas para o próximo compromisso do time, que será pelo Campeonato Paulista, contra o Noroeste, no próximo domingo. O atacante boliviano Arce, que machucou a perna esquerda ao pisar num buraco durante o jogo na Paraíba, e o meia Roger, com dores na coxa esquerda, não devem enfrentar o time de Bauru, que tem quatro pontos a mais do que o Corinthians no Paulistão (24 a 20) - ambos brigam por uma das vagas às semifinais. "Tivemos um bom desempenho na Paraíba", contou Roger. "Mas infelizmente as lesões voltaram a atrapalhar. No meu caso, ainda não sei por quanto tempo terei de ficar afastado. Vamos aguardar o resultado de alguns exames mais detalhados. Só espero que não seja nada grave." O atacante Wilson deve ser o escolhido pelo técnico Emerson Leão para a vaga de Arce. Já o meia Willian deve substituir Roger na partida contra o Noroeste. No entanto, as definições só devem acontecer nesta sexta-feira, quando os jogadores se reapresentarão para treinar. Apesar dos problemas, o atacante Amoroso acredita numa vitória. Para o jogador, o confronto contra o Noroeste é essencial para o time embalar. "Mesmo com as ausências, estamos preparados. Temos de manter esse ritmo e lutar pela classificação. Não podemos vacilar."