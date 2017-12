Corinthians reunido com Mário Sérgio A diretoria do Corinthians poderá anunciar ainda na tarde desta quarta-feira o nome do novo técnico do time para o restante do Campeonato Brasileiro. Dirigentes do Alvinegro estão reunidos com Mário Sérgio e um acordo pode sair a qualquer momento. Existem algumas discordâncias entre as partes. O treinador gostaria de levar mais três pessoas para montar a comissão técnica; receber 25% a mais do que recebia Oswaldo de Oliveira e estaria exigindo pelo menos três reforços para a equipe. A diretoria admite que poderá ceder em alguns pontos e o acordo está próximo.