Corinthians revela que está perto de contratar Maldonado

Mesmo com as atenções voltadas para a decisão do Campeonato Paulista e as oitavas de final da Libertadores, o Corinthians ainda busca nomes para reforçar seu já qualificado elenco. Neste domingo, após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na primeira partida da decisão do estadual, o diretor de futebol, Roberto de Andrade, revelou que o clube está próximo de acertar com o veterano volante Maldonado.

O chileno, de 33 anos, está fazendo tratamento médico no clube desde o início do ano, após cirurgias no joelho esquerdo, e deve assinar contrato nos próximos dias. "Estamos conversando com o Maldonado. Ele fez uma recuperação lá (no CT), treinou e gostamos do que vimos. Mais alguns dias e acho que acertamos com ele", declarou.

Maldonado está sem equipe desde o fim do ano passado, quando deixou o Flamengo, mas já não vinha sendo aproveitado por lá, justamente por conta de problemas físicos. Se o reforço for confirmado, chegará para suprir a ausência de um reserva para a posição de primeiro volante, dominada por Ralf - Guilherme Andrade tinha essa função, mas está lesionado.

"Se você analisar, a reposição de primeiro volante é uma carência e um dos motivos (para contratar Maldonado) é esse. Não temos uma reposição específica para primeiro volante, ao contrário das outras posições. Precisamos ter um elenco forte, não só esse ano mas também pensando no ano que vem", afirmou Roberto de Andrade.