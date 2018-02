Corinthians: Rincón vence 1º round Rincón venceu o primeiro round de sua luta contra a diretoria do Corinthians e o técnico Tite. Sob a ameaça de treinar com o time B em Itaquera a partir desta quarta-feira se não aceitasse a proposta do clube para sua liberação ? o Corinthians quer pagar R$ 300 mil e o volante está pedindo R$ 2 milhões ? o colombiano topou ser ?rebaixado? e complicou ainda mais a vida dos dirigentes. A diretoria não esperava a reação de Rincón. Percebendo que ter o consagrado jogador entre os ?dispensáveis? do elenco corintiano causaria uma pressão insuportável, os dirigentes recuaram. ?Nós resolvemos aumentar a licença do Rincón até sexta-feira. Espero, sinceramente, que essa situação seja resolvida logo e ele possa deixar o clube sem maiores problemas?, afirmou o diretor de Futebol Paulo Angioni. Impassível, o colombiano seguiu a sua estratégia de não entrar em conflito com os dirigentes. Orientado por sua advogada Gislaine Nunes, o volante concordou com todas as decisões da diretoria do clube. Tudo para não dar nenhuma chance ao clube de alegar justa causa na sua rescisão contratual. ?Estão fazendo uma guerra psicológica comigo. Eu vou seguir todos os caminhos para evitar procurar a Justiça. Quero fazer um acordo financeiro com a diretoria que pretende me dispensar?, disse nesta terça-feira o jogador, que esteve no Parque São Jorge para pressionar os dirigentes. A decisão da diretoria de não colocar o ídolo no time B agradou a todos os jogadores. Eles revelaram que se sentiriam muito incomodados com a presença do ex-capitão do time na equipe de baixo. ?Seria constrangedor demais por tudo que o Rincón já fez pelo Corinthians e continuava fazendo. Nós sabemos que ele não merece passar por isso?, disse Gil, que está muito mais confiante depois de haver marcado o gol contra o Flamengo, depois de 224 dias de jejum diante das redes. ?O lugar do Rincón era aqui, ao nosso lado. E não no time B. Acontece que nós não podemos falar nada. Quem manda é a diretoria?, disse Marcelo Ramos, que há sete partidas não marca um gol pelo Corinthians. ?Eu me sinto suspeito para dar a minha opinião sobre o Rincón. Todos sabem o quanto eu gosto dele. Então fica tudo por conta da diretoria. Eles devem estar sabendo o que fazem?, resumiu Rogério. Tite continua se negando a falar do assunto. O que se sabe é que ele concordou com o afastamento do atleta que, aos 37 anos, não teria condições físicas de continuar no time que o treinador pretende formar no Parque São Jorge. Antes de se preocupar com a partida contra o Juventude, domingo, em Caxias, o objetivo da diretoria continua sendo analisar se os oferecidos Amoroso e Antônio Carlos serão úteis.