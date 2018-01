Corinthians: Rogério deve atuar no meio O técnico Juninho Fonseca promoveu mudanças radicais no time do Corinthians no treino coletivo que comandou na manhã desta quinta-feira no Parque São Jorge. A principal delas, foi o deslocamento do lateral-direito Rogério para o meio-de-campo. Na condição de um dos jogadores mais experientes do time, o treinador aposta que Rogério será muito mais útil à equipe jogando como terceiro volante, ao lado de Fabinho e Fabrício. Jamelli completaria o quadrado do meio-campo e, com isso, Robert perderia a condição de titular. Outro que corre sério risco de ir para a reserva é o lateral-esquerdo Moreno. Em determinado momento do treino, cedeu lugar a Vinícius. Jô assumiu o comando do ataque no lugar de Abuda, que está suspenso e não poderá enfrentar a Ponte, no domingo à noite (18h). Na segunda parte do treino, apenas os titulares ficaram em campo. Os atletas treinaram saída de bola no campo inteiro, tanto pelo lado esquerdo, quanto direito. O time considerado titular foi o seguinte: Rubinho; Coelho, Anderson, Marquinhos e Vinícius (Moreno); Fabinho, Fabrício, Rogério e Jamelli; Gil e Jô. Jamelli estava muito animado com a possibilidade de ganhar nova chance, na posição em que se sente mais seguro - como meia avançado. "É um momento novo que dá uma maior motivação", diz Jamelli. "O trabalho começa do zero e todos são iguais na avaliação do Juninho nesse momento", completa.