Corinthians: Rubinho quer ser solução Córdoba ou Rogério Ceni? Nenhum dos dois. A polêmica sobre a contratação de um substituto para o goleiro Maurício pode ser resolvida dentro do próprio Corinthians. Titular da posição na seleção brasileira sub-20 eliminada por Gana nas quartas-de-final do Campeonato Mundial da Argentina, Rubinho, irmão do ex-volante corintiano Zé Elias, retorna de folga dizendo que deve embarcar nesta segunda-feira com a delegação para a pré-temporada em Extrema, Minas Gerais. Ele treina há um ano com os profissionais e garante estar preparado para ser titular, mesmo tendo apenas 18 anos de idade. "Só vou adquirir experiência e maturidade jogando. Estou pronto para o que der e vier", revelou o goleiro. Rubinho, no entanto, prefere não fazer pressão para ganhar a vaga. "Se tiver de esperar, não há problema, ainda sou jovem e tenho muito tempo pela frente", ressaltou. O envolvimento de Rubinho com o futebol aconteceu muito cedo. Mal tinha aprendido a dar os primeiros passos e lá estava ele, aos 3 anos, iniciando-se como goleiro em uma Escolinha de Guarulhos. Na verdade, a escolha da posição foi "forçada" pelo seu irmão mais velho, Zé Elias. "Naquela época chamava o Zé para brincar com bola e ele logo mandava: você vai para o gol", lembrou. Numa dessas brincadeiras, seu pai, Zé Elias Moedin, viu que o garoto tinha habilidade e o levou para aprender os fundamentos iniciais. Sua relação com o Corinthians é ainda mais longa. "Quando minha mãe estava grávida de mim, o Zé Elias já jogava nos fraldinhas do Corinthians e ela ia acompanhá-lo. Portanto, sou corintiano desde quando estava na barriga de minha mãe", brincou. SELEÇÃO - Quando o assunto é seleção brasileira, Rubinho demonstra ainda mais empolgação. "O Brasil é top de linha no futebol. Somos o único país com quatro estrelas no peito", vibrou o goleiro. Para ele, a fase difícil pela qual passa a seleção também é proveniente de uma guerra de vaidades entre os jogadores mais famosos, mas pode ser superada. "Defendo o Brasil até em bolinha de gude", enfatizou. "Na Europa, nos olham como macacos, o que só alimenta meu orgulho de ser brasileiro. Estou certo de que a nova geração vem com potencial e outro pensamento", concluiu.