Corinthians: russo acena com estádio O Parque São Jorge poderá, nos próximos anos, ganhar novo nome e, desta vez, de origem russa. O milionário Boris Berezovsky informou, em entrevista exclusiva à Agência Estado, que está estudando a possibilidade de participar da construção de um novo estádio de futebol para o Corinthians. Ele afirmou, porém, que decidiu não interferir no acordo entre a MSI e o clube paulista - a definição da parceria acontece ainda hoje. "Não estou procurando oportunidades de investimento diretamente no futebol, que não é algo específico de meus interesses, mas na área de construção. Estou interessado talvez em um projeto de estádio, que é um setor em que tenho experiência e, por isso, acredito que seria o mais correto para os investimentos", afirmou Berezovsky, deixando claro que mantém contato com os pivôs da parceria. "O Brasil é um País muito atraente e sua economia está crescendo. Quero ter negócios no Brasil porque acredito que é um bom mercado." O investidor, falando de seu telefone celular em Londres, preferiu não revelar nem o valor que estaria disposto a gastar em um estádio nem mesmo a data do início das obras, mas deu a entender que, se fizer parte do projeto, o plano será ter um estádio de última geração. O russo afirma estar aguardando agora que Kia Joorabchian, presidente da MSI, e o Corinthians enviem o contrato que assinarem e uma estratégia de construção de um estádio. "Aí, vou analisar melhor e tomar uma decisão final", explicou Berezovsky. "Kia insistiu muito que eu fizesse parte disso." Berezovsky é alvo de investigação por lavagem de dinheiro na Suíça, perseguido pela Justiça russa e hoje vive como um refugiado político na Inglaterra. Ele é considerado um dos maiores inimigos políticos do presidente da Rússia, Wladimir Putin. Documentos obtidos pela Agência Estado, das cortes de Genebra, mostram que Berezovsky teve suas contas bloqueadas nos bancos Julius Bär, de Zurique, e Credit Suisse, de Lausanne. Os papéis revelam também que ele é acusado de ter desviado milhões da Aeroflot, empresa aérea estatal do país. Segundo o documento da Primeira Corte de Direito Público da Suíça, o russo teria desviado US$ 400 milhões em apenas uma operação e, em seguida, movimentado US$ 200 milhões e US$ 100 milhões para contas secretas da empresa Forus Service, administrada por ele mesmo. Já a relação de Berezovsky com o presidente da MSI, o iraniano Kia Joorabchian, teria sua origem na compra do controle acionário do jornal Kommersant, de Moscou. Não por acaso, ele se refere à Kia Joorabchian como "um grande amigo". O empresário também seria o padrinho político do magnata russo Roman Abramovich, que há dois anos comprou o clube britânico Chelsea. Mesmo diante desse histórico, Berezovsky foi cordial durante a entrevista e se mostrou atualizado em relação ao Brasil. Questionado se o novo estádio seria usado para a Copa do Mundo de 2014, que poderá ocorrer no País, ele deu indicações de que está consciente desse possível uso, mas preferiu dar prioridade ao time do Parque São Jorge. "Acredito que o estádio deva ser usado para o benefício do Corinthians. Os torcedores merecem isso", concluiu.