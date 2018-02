Corinthians sai pelos fundos e torcedores protestam

A delegação do Corinthians evitou totalmente o contato com torcedores na chegada a São Paulo na noite deste domingo. O time desembarcou no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, mas não passou pelo saguão: saiu do avião direto para o ônibus, que os levou para um hotel onde, daí seguiram para suas casas. Veja também: Corinthians empata com o Grêmio e é rebaixado para a Série B O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana Blogs: Piza, Guterman e bate-pronto Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Limão: Corinthians é um caso de amor ou ódio? Confira os números finais da Série A do Brasileiro No aeroporto estavam cerca de 50 torcedores à espera dos jogadores. O protesto, com palavras de ordem, estava tranqüilo, e a revolta só era pelo fato do time ter saído pelos fundos, com o grito de 'covardes' sendo o mais repetido. Alguns também choravam. O protesto aconteceu também no Parque São Jorge. Torcedores com camisas da organizada Gaviões da Fiel e outras foram para a porta da sede corintiana e tentaram invadir o clube, mas foram rapidamente contidos pelos seguranças e pela Polícia Militar, que reforçou a segurança no local, com a intenção de evitar danos ao clube. Outro local que teve a protesto é a casa do ex-presidente Alberto Dualib, na zona Sul de São Paulo. Mas o contingente era pequeno no meio da noite: apenas dois torcedores, que xingavam o ex-dirigente. A PM também faz a segurança no local e nada foi registrado. Na capital paulista, à exceção de uma briga registrada em um bar, foram poucos os problemas registrados. Por outro lado, alguns torcedores de times adversários provocaram ao passar com seus carros pela avenida Paulista carregando bandeiras e buzinando. Já no Sul, onde o Corinthians empatou com o Grêmio, apenas três ocorrências foram registradas, todas de atendimento médico com torcedores: um quebrou a clavícula ao cair da arquibancada do Estádio Olímpico, uma mulher passou mal e outro se machucou levemente ao cair na rua.